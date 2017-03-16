Громов: за РФПЛ совсем не следил, а из «Крыльев» был знаком только с Глебом

Украинский полузащитник Артём Громов поделился мыслями о переходе в «Крылья Советов». В первой половине сезона 27-летний футболист выступал за киевское «Динамо».
«Честно говоря, за РФПЛ не следил совсем. Конечно, знал о топ-клубах российского чемпионата, но не более того. Из „Крыльев“ был знаком только с Александром Глебом.
В Самаре хорошая команда и отличный коллектив. Ребята открыты друг к другу, и атмосфера в „Крыльях“ положительная. Адаптация прошла незаметно, теперь нужно показывать себя в матчах и приносить пользу команде.
Моя позиция на поле? Было пару раз, что тренеры ставили форвардом. Это было необходимо по ходу игры. Но честно говоря, это не моя позиция. Всё-таки в полузащите мне гораздо комфортнее», — цитирует Громова официальный сайт «Крыльев».