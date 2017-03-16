РФС не намерен предъявлять претензии BBC за фильм о российских фанатах

Председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что РФС не будет предъявлять претензии британскому телеканалу BBC за скандальный фильм о российских фанатах.
«Мы не можем предъявлять претензии… Если им нравится, пускай снимают. Если говорить о BBC, то эта телекомпания специализируется на негативе. Недавно у нас был семинар сотрудников по безопасности в профессиональной футбольной лиге, наш польский коллега сказал, что они такой же фильм делали перед чемпионатом в Польше, такую же гадость находили, публиковали негатив.
Есть люди, которые живут в позитивной повестке, а есть — в негативной, им нравится кого-нибудь оскорбить, унизить, исказить ситуацию… Не нужно это воспринимать серьёзно, нужно улыбаться, смотреть на это легче. Другое дело — как за рубежом воспринимают это. Когда-то Пушкин говорил: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Если там кого-то хотят обмануть, там готовится почва — не только про футбол, а про всю нашу жизнь. Так что это очередной пласт, крупинка в создании негативного образа России… Нам к этому ни в коем случае нельзя относиться серьёзно», — сказал Маркин в интервью RNS.