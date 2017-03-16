«Ростов» остаётся должен команде зарплату за месяц и премиальные 110 млн рублей

На официальном сайте правительства Ростовской области появилась информация о финансовом состоянии «Ростова».
Сообщается, что благодаря принятым с июля 2016 года мерам полностью выплачена зарплата за 2016 год и премиальные за предыдущие периоды. Зарплата игрокам и тренерскому штабу частично выплачена за январь. Таким образом, отставание от графика выплат составляет один месяц – это январская зарплата, которая должна была быть выплачена в феврале. Она будет выплачена до конца марта. За февраль деньги будут выплачиваться в первой половине апреля.
При этом в «Ростове» также существует задолженность по премиальным за первый тур сезона-2016/2017 и за осенние игры. Их планируется выплатить в апреле.
Первый заместитель губернатора Ростовской области и куратор «Ростова» Игорь Гуськов рассказал, что общая задолженность клуба за предыдущие периоды составляет около 360 млн рублей. Основная часть долга – налоги на фонд оплаты труда (около 250 млн рублей), вторая часть – премиальные основному составу и тренерам за осенние игры (около 110 млн рублей).
«Основная причина долгов в том, что в предыдущие годы доходы клуба и расходы не были сбалансированы, расходы в значительной мере превышали доходы. Задолженность имела тенденцию увеличения. И только с июля 2016 года удалось существенно переломить ситуацию. Сегодня идёт тенденция к снижению долгов. В планах – задолженность по налогам и премиальным по 2016 году закрыть до конца апреля», — сообщил Гуськов.
Также первый замглавы донского региона добавил, что на сегодняшний день формируется стратегия «Ростова». Губернатором области поставлена задача в сезоне-2016/17 попасть в четвёрку сильнейших клубов РФПЛ, чтобы команда имела возможность участия в Лиге Европы в следующем сезоне.