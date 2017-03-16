Маховиков: в 1977 году динамовцы ждали, чтобы «Спартак» вернулся в высшую лигу

Защитник «Динамо» 70-80-х годов, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР Александр Маховиков поделился ожиданиями от матча 27-го тура Футбольной национальной лиги, в котором бело-голубым предстоит сыграть со «Спартаком-2». Встреча состоится 19 матча на стадионе «Открытие Арена».
«В наше время самыми принципиальными соперниками всегда были «Спартак» и «Динамо». И не важно, кто в какой лиге выступал. В 1976 году мы стали чемпионами, а «Спартак» вылетел в первую лигу. Мы следили за их выступлением и ждали, когда они вернутся, чтобы иметь шанс обыгрывать принципиального оппонента. Зрителей на матчи со спартаковцами ходило несколько десятков тысяч, стадионы всегда были полными.
Хочу призвать наших болельщиков прийти на встречу «Спартака» и «Динамо» в это воскресенье, 19 марта. И пусть сегодня соперник лишь «Спартак-2», но его будет поддерживать большое количество их фанатов. Хотелось бы, чтобы «Динамо» не уступило в количестве поклонников. Кстати, в наше время премиальные футболисты получали после побед только в том случае, если на трибунах было минимум 25 тыс. человек. Вот для зрителей и играли. Футболисты перед матчем в раздевалке всегда интересовались – сколько человек на трибунах?
Жду в воскресенье победы от «Динамо» и много поклонников нашего клуба!» — приводит слова Маховикова официальный сайт «Динамо».