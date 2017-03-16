Дефо: когда пришло сообщение от некоего Гарета, отложил телефон в сторону

Нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо рассказал, как узнал от главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта о своём вызове в национальную команду.
«Забавно получилось. Мне на телефон пришло сообщение от некоего Гарета, но я не стал смотреть текст, поскольку не знаю никаких Гаретов. Подумал — какой ещё Гарет? Отложил телефон в сторону. Позже прочитал текст: „Привет, Джермейн, это Гарет Саутгейт. Можем ли мы пообщаться, когда у тебя будет свободное время? Как ты смотришь на своё возвращение в сборную?“ У нас состоялся хороший разговор. Саутгейт — славный парень, и мы с ним когда-то играли друг против друга. Сказал ему, что помню его пинки. Мы посмеялись. Всегда относился к Гарету с уважением», — приводит слова Дефо Mirror.