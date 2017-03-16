ФИФА и РФС обсудили вопросы по борьбе с дискриминацией в футболе

В среду, 15 марта, в Швейцарии состоялась рабочая встреча представителей ФИФА и Российского футбольного союза, посвящённая вопросам борьбы с дискриминацией в российском футболе. РФС на ней представляли инспектор по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе Алексей Смертин и советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачёв.
«Для меня это была первая ознакомительная встреча с представителями ФИФА, на которой мы обсудили основные актуальные вопросы по борьбе с дискриминацией в футболе. Постарались рассказать о том, что уже было реализовано в нашей стране в этом плане, выслушали коллег из ФИФА, обрисовали своё видение по данной проблематике.
На данный момент очень важным является возможность интегрировать свои проекты и программы в систему ФИФА согласно рекомендациям Международной федерации футбола», — цитирует Смертина официальный сайт РФС.