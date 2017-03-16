Венгер: для «Арсенала» жизненно важно попасть в первую четвёрку

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии гостевого матча 29-го тура Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» отметил, что его команда сделает всё возможное, чтобы по итогам сезона оказаться в первой четвёрке.
«Попасть в первую четвёрку жизненно важно для „Арсенала“. Сейчас у нас такое положение, что терять очки нельзя. Проигрывать в любом случае недопустимо, хотя нас ждёт тяжёлый матч с „Вест Бромвичем“. Этот соперник всегда даёт бой. „Вест Бромвич“ — очень опытная, мощная и хорошо организованная команда, которая хорошо использует стандартные положения», — приводит слова Венгера Daily Mail.
Матч «Вест Бромвич» — «Арсенал» состоится 18 марта. На текущий момент «канониры» занимают пятое место по набранным очкам (четвёртое — по потерянным).