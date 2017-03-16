РФС разрешил «Ростову» заявить Симича вне регистрационного периода

Комитет Российского футбольного союза по статусу удовлетворил заявление «Ростова» о регистрации защитника Марко Симича вне регистрационного периода.
«Заявление ОАО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону о регистрации футболиста-профессионала Симича Марко (16.06.1987 г.р.) вне регистрационного периода — удовлетворить. Разрешить ОАО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону осуществить регистрацию футболиста-профессионала Симича Марко (16.06.1987 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при предоставлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала», — говорится на официальном сайте РФС.
«Ростов» объявил о переходе черногорского футболиста 14 марта. Контракт с ним рассчитан до конца сезона и может быть продлён в дальнейшем.