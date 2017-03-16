Куман – о словах Лукаку: если «Эвертон» – не клуб с амбициями, то я – не тренер

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал слова форварда «ирисок» Ромелу Лукаку, который ранее заявил, что в будущем может стать игроком мирового класса, но для этого ему нужна правильная команда.
«Конечно, меня не порадовало это интервью. Если «Эвертон» не является клубом с большими амбициями, то я – не тренер. Если ты игрок, то должен готовиться к матчам и забивать голы, а остальным займётся тренерский штаб и руководство.
Я не боюсь того, что Лукаку может уйти, поскольку у него ещё два года по контракту. Да, в футболе может произойти что угодно, но ты должен уважать свой контракт. Для меня важно, чтобы игрок был предан клубу, болельщикам и старался помочь. Остальное меня не интересует», — цитирует Кумана Goal.
Контракт 23-летнего Лукаку с «Эвертоном» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ бельгиец в 27 матчах забил 19 голов.