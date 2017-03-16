«Краснодар» определился со стартовым составом на ответный матч с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра закончилась победой испанской команды со счётом 2:1.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Налдо, Рамирес, Подберёзкин, Газинский, Каборе, М. Перейра, Классон, Вандерсон.
Запасные: Крицюк, Калешин, Петров, Мамаев, Жигулёв, Жоаозиньо, Лаборде.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Сельта». Игра начнётся в 21:00 мск.
Бери в команду Классона и Вандерсона, побеждай «Сельту» и выигрывай призы!