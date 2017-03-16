Строящийся в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 стадион готов на 75%

Строительство стадиона «Ростов-Арена» в рамках подготовки к чемпионату мира—2018 будет завершено к ноябрю 2017 года.
«Ростовский стадион, несмотря на то что начал свою историю одним из последних, сегодня вышел на первое место по объёму выполненных работ и подготовленности. В том, что мы закончим его строительство к 1 ноября 2017 года, нет никаких сомнений», — заявил генеральный директор генподрядчика АО «Крокус Интернэшнл» Арас Агаларов.
Он отметил, что готовность объекта составляет 75%, на объекте работает больше 1000 человек, сообщает «Интерфакс-Юг». В проектную документацию будут внесены некоторые корректировки. Так, вместо обычного бетонного пола будет использована плитка, крыша будет оборудована светящимися элементами.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что до конца марта нужно определить руководителя стадиона.
«До конца месяца мы должны выбрать, кто будет руководить спортивным объектом, чтобы он начинал вникать в ситуацию и участвовал в принятии объекта», — сказал Голубев.