35% читателей «Чемпионата» считают, что «Краснодар» и «Ростов» не пройдут дальше

«Чемпионат» подвёл итоги опроса, в котором спрашивал читателей, пройдут ли «Краснодар» и «Ростов» в следующий раунд Лиги Европы.
35% респондентов считают, что ни одна из российских команд не выйдет в четвертьфинал. 30% полагают, что в следующий раунд выйдет только «Краснодар». На один процент меньше набрал вариант, что дальше пройдут обе команды. В то, что в четвертьфинал выйдет только «Ростов», верят 7% респондентов.
Всего в опросе приняли участие 7462 человек. С графическими итогами опроса можно ознакомиться здесь.
«Краснодар» сыграет дома с «Сельтой» после поражения в гостях со счётом 1:2, а «Ростов» ожидает выездная игра с «Манчестер Юнайтед» после домашней ничьей 1:1.