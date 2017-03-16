Тухель: в «Боруссии» Д рады прогрессу Пулишича, но советую ему не читать газет

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассказал о прогрессе 18-летнего полузащитника команды Кристиана Пулишича.
«Мы очень рады прогрессу Пулишича. Он был важным запасным игроком, а после большого количества травм стал неотъемлемой частью нашего коллектива. Но я бы посоветовал ему не читать газет, особенно если дела пойдут не самым лучшим образом», – цитирует Тухеля интернет-портал Goal.
В текущем сезоне Пулишич забил три гола и отдал пять голевых передач в 20 матчах чемпионата Германии.