Рауль: потеря скорости и свежести — это нормально в возрасте Роналду

Бывший нападающий «Реала» Рауль оценил игру форварда «сливочных» Криштиану Роналду в текущем сезоне.
«Роналду справедливо был признан лучшим игроком прошлого года, и этот сезон он также проводит весьма неплохо. Сейчас мы приближаемся к решающему отрезку, и именно в это время футболисты топ-класса должны себя проявлять. Ожидаю, что Криштиану будет в очень хорошей форме. Порой Роналду играет ближе к штрафной площади, а это более сложная роль. Но он не растерял свой потенциал. Возможно, Криштиану уже не так свеж, не так быстр, но это нормально для его возраста. Мы ждём, что Роналду будет всех обыгрывать и приносить победы „Реалу“ самостоятельно. Это потому, что он нас избаловал. Что касается сравнений с Месси, то я не считаю их корректными, поскольку футбол — это командный вид спорта. Но то, что Роналду каждый год забивает более 50 голов, не может не вызывать уважения», — приводит слова Рауля Kicker.
32-летний Роналду в текущем сезоне Примеры забил 19 голов в 21 матче.