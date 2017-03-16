Нигматуллин: «МЮ» — явный фаворит и, к сожалению, пройдёт «Ростов» в Лиге Европы

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным рассказал о своих ожиданиях перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Ростов». Первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1, ответная пройдёт сегодня, 16 марта, на стадионе «Олд Траффорд».
«Все наши болельщики верят в «Ростов», даже несмотря на ничью дома и на грозного соперника. Приятно, что «Ростов» приучил нас к тому, что может бороться на равных против «Манчестер Юнайтед». Ростовчане приучили нас к сенсациям и приятным футбольным радостям. Верю, что команда из Ростова не сдастся без боя.
Мы не можем говорить, что «Ростов» выглядит сильнее соперника. «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит, и мне кажется, что он пройдёт в следующую стадию Лиги Европы, к сожалению. Несмотря на это, я буду болеть за российский клуб. Если «Ростов» пройдёт дальше, то буду очень рад», — сказал Нигматуллин.
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