Раджи хочет встретиться с «Лестером» в 1/4 финала ЛЧ и отомстить за Раньери

Итальянский защитник «Монако» Андреа Раджи заявил, что в четвертьфинале Лиги чемпионов хочет встретиться с «Лестер Сити» и отомстить за своего соотечественника Клаудио Раньери.
Итальянский специалист недавно был уволен с поста главного тренера «лис». Раджи выступал за «Монако» под руководством Раньери.
«Я хотел бы встретиться с „Лестером“ в четвертьфинале. Это будет хорошим вызовом также потому, что я хочу отомстить за Раньери, который вчера написал мне поздравительное сообщение», — заявил Раджи в интервью Radio Kiss Kiss Napoli.
«Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей прошёл «Манчестер Сити», а «Лестер» был сильнее «Севильи».