Бышовец: «МЮ» можно обыграть командными действиями, но шансы далеки от 50%

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Ростов». Первая игра в Ростове-на-Дону закончилась со счётом 1:1. Вторая игра состоится сегодня, 16 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало — в 23:05 мск.
«Ситуация у «Ростова» сложная, но в футболе невозможного нет. Всё зависит от выбора тактики и подготовки. С настроем, думаю, проблем не будет. Очевидно, что «Ростов» не станет изменять принципам: будет надёжно играть в обороне и выходить в контратаки. Дальше всё будет зависеть от того, насколько эффективна будет реализация голевых моментов.
Есть объективные обстоятельства, которые могут повлиять на результат. Потери «Ростова» значительны, но в этом матче главную роль будет играть командная тактика. Важно, чтобы футболисты не выпадали из коллективных действий из-за нехватки игрового опыта. Всё-таки индивидуальный уровень футболистов «МЮ» выше, и это самая большая проблема. «Ростов» может обыграть англичан в командных действиях, но шансы далеки от 50%.
Россияне смогут отличиться, но у «Манчестер Юнайтед» есть преимущество гостевого гола. Сегодня «Ростову» обязательно нужно забивать», – сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.