Дешам доволен игрой Погба за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам доволен игрой, которую демонстрирует за «Манчестер Юнайтед» полузащитник Поль Погба.
24-летний французский хавбек подвергся критике за свою игру в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Челси» (0:1).
«Честно говоря, я регулярно смотрю матчи с его участием, и я думаю, что он играет хорошо. Моуринью привёл его, и он знает, что он от него ожидает.
У него бывают не лучшие матчи, но, я думаю, он хорошо играет за свой клуб, даже если он не может решить все проблемы „МЮ“, у которого сейчас есть небольшие трудности в чемпионате.
Люди всегда будут говорить о Поле, но мне нравится то, что он делает в „Манчестер Юнайтед“ и в сборной», — цитирует Дешама ESPN FC.