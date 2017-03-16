«Краснодар» снова проиграл «Сельте» и вылетел из Лиги Европы

«Краснодар» проиграл «Сельте» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 0:2.
На 52-й минуте Уго Мальо вывел «Сельту» вперёд, после отскока мяча точно выстрелив под перекладину, а на 80-й минуте Яго Аспас после передачи от Йона Гвидетти удвоил преимущество испанской команды. «Быки» доигрывали матч вдесятером из-за удаления Шарля Каборе, который на 86-й минуте получил вторую жёлтую карточку.
В первом матче «Краснодар» проиграл со счётом 1:2. Таким образом, с общим счётом 4:1 в свою пользу в 1/4 финала Лиги Европы вышла «Сельта», «Краснодар» покинул турнир.