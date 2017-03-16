«Бешикташ», играя вдесятером, разгромил «Олимпиакос» и вышел в 1/4 финала ЛЕ

«Бешикташ» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на своём поле со счётом 4:1 разгромил «Олимпиакос».
К 22-й минуте хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Венсана Абубакара и Райана Бабеля. На 31-й минуте у гостей один мяч отыграл Тарик Эльюнусси. Незадолго до конца первого тайма турецкая команда осталась вдесятером — прямую красную карточку получил Абубакар. Несмотря на численное меньшинство, во втором тайме «Бешикташ» забил дважды — на 75-й минуте отличился Бабель, а на 84-й — Дженк Тосун.
В первом матче была зафиксирована ничья 1:1. Таким образом, «Бешикташ» вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
В другом матче две бельгийские команды «Генк» и «Гент» разошлись миром 1:1. «Генк» вышел вперёд на 20-й минуте, когда отличился Тимоти Кастань, а на 84-й минуте Луи Верстраэт счёт сравнял. Тем не менее этот гол никак не помог «Генту», который в первом матче на своём поле проиграл 2:5. В 1/4 финала вышел «Генк».