Роналдиньо: вопрос времени, когда Неймар завоюет «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо отметил успехи своего соотечественника Неймара, который выступает в составе каталонской команды сейчас.
«Мы хорошие друзья. Сейчас он является главным кумиром в Бразилии и уже достиг уровня Месси и Роналду. Ждём, что однажды он получит «Золотой мяч» и, таким образом, продолжит свой успех. Он уже сейчас среди лучших, и это только вопрос времени, когда Неймар достигнет поставленных целей.
Сравнить мою «Барселону» с нынешней? Я никогда не любил сравнения. У нас была отличная команда с отличными игроками, и теперь у «Барселоны» отличная команда с отличными игроками. Моя команда добилась успеха и завоевала много трофеев, но и нынешняя «Барса» сделала то же самое», — приводит слова Роналдиньо Marca.