Мостовой: защитники «Краснодара» бегали будто с гирями на ногах

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» от испанской «Сельты» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Российский клуб на своём поле проиграл со счётом 0:2 (в первой игре «быки» уступили 1:2) и вылетел из турнира.
«Как бы это ни показалось смешным, но «Краснодару» сегодня явно не хватило свежести, что меня сильно удивило. Резкости и лёгкости у футболистов не было. Сыграли всего несколько игр после перерыва, а такое ощущение, что уже конец чемпионата. Защитники бегали будто с гирями на ногах. Не могу понять, с чем это связано. Замены освежили игру «Краснодара», но были сделаны поздновато. Рикардо Лаборде и Жоаозиньо добавили креатива в действия команды. Начали появляться опасные моменты. До их выхода у «быков» мало что получалось. «Сельта» спокойно контролировала игру.
Несмотря на поражение, прогресс «Краснодара» налицо. Это молодая команда, которая уже играет в еврокубках. Видно, что игроки борются и выжимают свой максимум. Будем ждать от краснодарского коллектива новых побед», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.