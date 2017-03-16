Деменко: «Краснодар» разочаровал в матчах с «Сельтой», ждал большего от команды

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал поражение российской команды в ответном матче 1/8 Лиги Европы от испанской «Сельты» (0:2).
«Честно скажу, «Краснодар» разочаровал в матчах с «Сельтой», я ждал большего от команды. Испанцы выглядели очень сильно и играли спокойно. В чемпионате Испании «Сельта» идёт на 11-м месте, но при этом показывает такой футбол в еврокубках. Уровень Примеры очень высок. «Краснодару» было очень тяжело сегодня против такой организованной команды. Понятно, что если бы первыми забили «быки», то всё было бы совсем по-другому. Но это футбол, и испанская команда победила заслуженно.
Сегодня «Краснодару» очень не хватало Фёдора Смолова. На острие атаки он всегда добавляет изюминку. Краснодарский клуб сделал уже очень многое, но пока его сил не хватает на серьёзную борьбу в Лиге Европы. Надо быть в реальности. Мы многое требуем от наших клубов, но не стоит забывать, что «Краснодар» уже поднял свою планку и получил еврокубковый опыт», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.