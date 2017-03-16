Классон: «Краснодару» всё время не хватало какого-то последнего действия

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал домашнее поражение от «Сельты» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Я бы не сказал, что у нас всё не получалось. В принципе игра была неплохая, но нам всё время не хватало какого-то последнего действия. Нам нужно было забить всего один гол, и, если бы мы его забили, всё пошло бы по-другому. К сожалению, не смогли. Судейство? Я никогда не обвиняю судей. Пусть обвиняют другие. Слишком много вещей сегодня пошло против нас, может, среди них было и судейство. Но не знаю, повлияло ли на исход.
Установка была обычной: высокий прессинг, игра в наш обычный футбол, тем более на домашнем стадионе. Я считаю, что у нас даже преимущество небольшое до пропущенного мяча. Можно ли сказать, что соперник был свежее? Возможно. Но свою игру в чемпионате они проиграли, потому я не могу сказать, на каком из турниров лучше акцентировать внимание. Мы старались и там и там играть по максимуму, но не получилось. Чтобы успешно выступать в таких турнирах, нужно просто больше играть», — цитирует Классона Rusfootball.