Вандерсон: во втором тайме «Краснодар» завёлся, но гол «Сельты» спутал все карты

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал домашнее поражение от «Сельты» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Первый тайм был очень тяжёлым, не получилось создать моментов. Во втором мы заиграли лучше, завелись, но пропущенный гол спутал все карты. Был сложный календарь, но это не оправдание. Соперник тоже играет в сложном графике, мы знали, что это очень серьёзная команда. К сожалению, такой результат. Теперь нам приходится думать только о чемпионате, в воскресенье матч, мысли теперь о нём.
Будет ли теперь легче в чемпионате? Не будет, нет такого понятия «полегче». Будет сложный матч, перерыв на матчи сборных, время подумать, отдохнуть и бороться с новыми силами только в чемпионате. Думаю, я уже на максимуме, как и вся команда. Сложный календарь, мы не смогли бы играть все эти матчи, если бы не были на 100% готовы. Сейчас будет отдых, и с новыми силами ринемся в бой!» — цитирует Вандерсона Rusfootball.