Аспас: чувствовалось, что «Краснодару» не хватало Смолова

Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Общий счёт в противостоянии — 4:1 в пользу испанской команды.
«Безусловно, это был очень серьёзный матч против очень серьёзной команды. Было очень сложно. «Краснодар» ещё в Виго показал, насколько это серьёзный соперник. Мы должны быть довольны, что прошли дальше.
Отсутствие Фёдора Смолова? Да, чувствовалось, что команде не хватало этого большого игрока», — приводит слова Аспаса Rusfootball.