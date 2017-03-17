Бышовец: состав «Краснодара» пока не готов к Лиге Европы, нужно усиление

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Краснодара» от испанской «Сельты» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Российский клуб на своём поле проиграл со счётом 0:2 (в первой игре «быки» уступили 1:2) и вылетел из турнира.
«Сегодня «Краснодар» столкнулся с очень организованной игрой «Сельты». Заметно, что проблемы хозяев были в отдельных позициях. Например, Александр Мартынович явно играл не на своём месте. Также в атаке команда выглядела неуверенно, не было резкости. Переход от обороны к атаке игроки краснодарской команды делали очень долго.
Я вижу перспективу «Краснодара». Команда перестраивается. Прогресс наблюдается. Возможно, отдельные моменты подопечные Игоря Шалимова переигрывают, от этого надо избавляться. Особенно это видно на подступах к штрафной. Играют в короткий пас и через центральную зону сводят на нет усилие многих игроков. Получается, что все передачи направляются в борьбу. Но есть и много положительных моментов: «Краснодар» проявляет характер и не опускает руки.
Состав «Краснодара» пока не готов к Лиге Европы, нужно усиление. Видно, что отдельные позиции нужно доукомплектовывать. По самоотдаче претензий ни к кому нет. Чтобы играть в чемпионате России, такого состава хватит, но не для еврокубков», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.