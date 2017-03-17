Тренер «Сельты»: нужно было забивать, поэтому мы играли с «Краснодаром» храбро

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо прокомментировал гостевую победу своей команды над «Краснодаром» (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы.
«План был забить и постараться победить. Нам необходимо было забивать, поэтому мы вышли на поле, чтобы выступить храбро. Мы предвосхищали все выпады «Краснодара» и очень довольны тем, как сыграли.
Ключ к успешному выступлению в сезоне? Думаю, очень многое зависит от эмоционального состояния игроков. Команда играет лучше, когда вибрирует и пульсирует. Мы — именно такой тип команды, которая играет эмоционально.
Наша мечта — продолжать в том же духе, проводить так каждый матч и, может быть, это даст нам повод нацелиться на что-то большее», — приводит слова Бериццо La Voz de Galicia.