«Ростов» на «Олд Траффорд» минимально уступил «МЮ» и покинул Лигу Европы

«Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата. Грубая ошибка ростовчан в центре поля привела к контратаке, в ходе которой Мхитарян получил мяч от Ибрагимовича и прострелил, а Златан уже из вратарской пяткой пробросил на Мату, и испанец в касание точно пробил в пустой угол.
Первый матч между командами в Ростове-на-Дону закончился со счётом 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч счёт оказался 2:1 в пользу «МЮ». Англичане вышли в 1/4 финала Лиги Европы, а «Ростов» покинул турнир.