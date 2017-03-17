«Шальке» отыграл два мяча в матче с «Боруссией» М и вышел в 1/4 финала ЛЕ

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в Мёнхенгладбахе «Боруссия» и «Шальке» сыграли вничью со счётом 2:2.
После первого тайма гости проигрывали 0:2 — голами отметились Андреас Кристенсен и Махмуд Дахуд. Тем не менее во второй половине команда из Гельзенкирхена сумела сравнять счёт благодаря голам Леона Горецки и Набиля Бенталеба, который реализовал пенальти. Первая встреча команд завершилась вничью 1:1. Таким образом, «Шальке» вышел в четвертьфинал благодаря правилу выездного гола.
«Аякс», который в первой игре уступил «Копенгагену» в гостях со счётом 1:2, дома выиграл 2:0 и пробился в 1/4 финала Лиги Европы.
«Андерлехт» победил АПОЭЛ в ответном матче со счётом 1:0. С таким же счётом бельгийцы выиграли в первой встрече и вышли в следующий раунд плей-офф.