Синицын: в игре «Сельты» не было прессинга и агрессии первого матча

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал домашнее поражение от «Сельты» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Этот результат не позволил «быкам» выйти в четвертьфинал турнира.
«Испытываем некое опустошение, потому что игра давалась, в принципе, и мы пройти могли. Не удалось сегодня создать стопроцентных моментов. Соперник хорошо играл, ведь это техничная и неуступчивая команда. С испанскими командами вообще сложно играть.
Думаю, что у „Сельты“ не было прессинга и агрессии первого матча. Счёт их устраивал, им нужно было точно не пропустить. Играли они с оглядкой на оборону.
Из года в год мы улучшаем свой результат, в этом году попали в 1/8 финала. Хотели пройти и дальше, но совсем немного не удалось», — приводит слова Синицына Rusfootball.