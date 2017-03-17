Шалимов: «Краснодар» может расти только через такие игры, как с «Сельтой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. «Быки» проиграли «Сельте» на стадии 1/8 финала турнира с общим счётом 1:4. Ответная игра, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась победой «кельтов» — 2:0.
«Как и ожидалось, и для нас, и для них это была тяжёлая, вязкая игра. У «Сельты» было много длинных передач, было много борьбы в центре поля. При счёте 0:0 у нас были опасные удары по воротам, когда мы могли попасть в створ. Могли попасть, но не попали. Явных моментов у нас не было.
Во втором тайме нам надо было забивать. Вышел Мамаев на усиление, но мы пропустили гол. Сказалось тут мастерство соперника. Много контратак мы не пропустили. В целом «Сельта» заслуженно прошла дальше. К тому же мы потеряли Рамиреса на разминке, это ограничило нас на фланге очень сильно. Где-то в ущерб атаке мы на фланг поставили Мартыновича. Всё равно мы удовлетворены. Будем надеяться, что эти игры сделали нас сильнее. Нам надо немного погрустить сегодня, а завтра-послезавтра восстанавливаться и готовиться к «Уфе». Один турнир у нас теперь.
Я думаю, что по итогам двух игр они заслуженно прошли. Надо это признать. Как раз моменты тут и решают: гол на последней минуте в первой игре. На этом уровне эти моменты делают разницу в результате. Они нам забили четыре мяча, а мы им — один. А по моментам, если так взять, это была более-менее равная игра. Может, с преимуществом соперника, но не на четыре мяча. Становиться сильнее мы можем только через такие игры. Жаль, конечно, что не прошли дальше. Это был не самый сильный соперник, но команда квалифицированная», — приводит слова Шалимова портал Rusfootball.