Мата: «Ростов» — команда, которая давит до конца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Мата забил единственный гол в этом матче, который вывел манкунианцев в 1/4 финала.
«Главная проблема вновь была в реализации моментов. Мы создали несколько хороших возможностей, но не могли забить. Важно, что мы сохранили свои ворота в неприкосновенности. Мы счастливы.
«Ростов» — команда, которая давит до конца. У них необычная игровая схема, но мы смогли адаптироваться к ней. Мы обязаны были это сделать, ведь играем на «Олд Траффорд». Наша цель — выигрывать каждый турнир, в котором принимаем участие. У нас есть хороший шанс сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, и мы будем стараться до последнего. Уровень Лиги Европы очень высок», — приводит слова Маты BBC.