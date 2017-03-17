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Мата: «Ростов» — команда, которая давит до конца

17 марта 2017, пятница. 01:33. Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Мата забил единственный гол в этом матче, который вывел манкунианцев в 1/4 финала.

«Главная проблема вновь была в реализации моментов. Мы создали несколько хороших возможностей, но не могли забить. Важно, что мы сохранили свои ворота в неприкосновенности. Мы счастливы.

«Ростов» — команда, которая давит до конца. У них необычная игровая схема, но мы смогли адаптироваться к ней. Мы обязаны были это сделать, ведь играем на «Олд Траффорд». Наша цель — выигрывать каждый турнир, в котором принимаем участие. У нас есть хороший шанс сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, и мы будем стараться до последнего. Уровень Лиги Европы очень высок», — приводит слова Маты BBC.
Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Хуан Мата
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