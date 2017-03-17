Данильянц: «Ростов» достойно представил Россию в еврокубках

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Ростовчане покинул турнир, проиграв манкунианцам с общим счётом 1:2.
«Это был ещё один праздник для наших болельщиков и для команды. Сегодня наши ребята провели сложную игру с сильным соперником, одной из лучших команд мира — с традициями, историей, трофеями. Продемонстрировали характер, сплочённость, боевой дух. Интрига в матче сохранялась до конца. Закончили игру в атаке и с хорошими шансами для того, чтобы сравнять счёт. Благодарны всем нашим болельщикам, которые верили в нас. Несмотря на то что мы играли с соперником, намного превосходящим нас в силе и мастерстве, всё равно они были здесь, на трибуне, мы их слышали. Нашим ребятам удалось достойно представить нашу страну, наш город, клуб и всех наших болельщиков», — сказал Данильянц в эфире программы «Все на матч».