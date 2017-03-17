Деменко: футболисты «Ростова» играли очень достойно против «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Российский клуб проиграл со счётом 0:1 и выбыл из турнира.
«Благодарю «Ростов» и всех его футболистов. Понятно, что было очень тяжело играть против «Манчестер Юнайтед», но игроки показали своё желание биться до последнего. Ростовчане играли очень достойно против великой английской команды. Сегодня «Ростов» показал, что в России есть клуб и футболисты, которые готовы сражаться за честь страны, и они делают это достойно.
В первом тайме «Ростов» не захотел раскрываться, и это понятно. Курбан Бердыев понимал, что с «Манчестер Юнайтед» нельзя играть в открытый футбол. Поэтому ростовчане отдали инициативу и позволили «МЮ» так много владеть мячом. Можно сказать, что в первом тайме нашей команде повезло. В этом матче, по большому счёту, «Ростов» только оборонялся. Вроде были моменты у ростовских футболистов, и они до последнего ждали своего шанса. «Манчестер Юнайтед», как команда очень высокого уровня, сегодня практически ничего не дала создать сопернику», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.