Спаллетти: «Рома» заслуживала большего в противостоянии с «Лионом»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал итоги противостояния с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы. Римляне выиграли ответную встречу — 2:1, но команда из Лиона прошла в следующий раунд благодаря победе в первом поединке со счётом 4:2.
«Нет никаких сожалений. Да, мы покидаем турнир, но дело не в уровне футбола, а в наивных ошибках, которые стоили нам путёвки в следующий раунд. Команде не хватило интеллекта. В целом „Рома“ играла очень хорошо и заслуживала большего, поскольку футболисты очень старались, создали много моментов, а четвёртый гол во Франции был забит из офсайда. Мы были достойны выхода в четвертьфинал, учитывая то, как здорово команда контролировала игру сегодня», — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.