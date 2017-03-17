Моуринью — об эпизоде с бананом для Рохо: это не смешно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал эпизод, произошедший с защитником команды Маркосом Рохо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0). Во время игры во втором тайме Моуринью очистил банан и передал его на поле для Рохо.
«Если вы когда-нибудь уставали в своей жизни, то должны знать, чего требует организм. Он требует хотя бы чего-нибудь. Игрок попросил банан, и это не смешно. Это уважение к футболисту», — приводит слова Моуринью BBC.
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