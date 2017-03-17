Моуринью принёс подарок в раздевалку «Ростова»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью преподнёс подарок своему коллеге из «Ростова» перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Наставник «МЮ» пришёл в раздевалку гостевой команды и вручил тренерам чёрную коробку, содержание которой осталось неизвестным.
«В Ростове я получил замечательный подарок, поэтому должен был сделать ответный жест. Мы знакомы друг с другом, потому что мой „Интер“ играл против „Рубина“ в Лиге чемпионов в 2009 году. Он очень приятный и вежливый человек, хотя и немного закрытый», — сказал Моуринью в эфире BT Sport.
Британские СМИ пишут, что подарок Моуринью предназначался главному тренеру «Ростова» Ивану Данильянцу, но вполне вероятно, что речь идёт о Курбане Бердыеве, который возглавлял казанцев в 2009 году.
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