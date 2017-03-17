Видео. Обзор матча «Краснодар» — «Сельта» — 0:2

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» — «Сельта». Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 0:2.
На 52-й минуте Уго Мальо вывел «Сельту» вперёд, а на 80-й минуте Яго Аспас удвоил преимущество испанской команды. В первом матче «Краснодар» проиграл со счётом 1:2. Таким образом, с общим счётом 4:1 в свою пользу в 1/4 финала Лиги Европы вышла «Сельта».
Видео лучших моментов матча «Краснодар» — «Сельта» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.