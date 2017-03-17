Ибрагимович: «МЮ» не было легко в матче с «Ростовом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Этот результат вывел манкунианцев в 1/4 финала.
«Отличные ощущения. Это была напряжённая игра. Нам было важно пройти дальше, что мы и сделали. Мы очень рады этому.
Нам не было легко. „Ростов“ играл с большим количеством защитников, поэтому мы старались сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего шанса. В первом тайме нам немного не везло, но во втором удача была на нашей стороне», — сказал Ибрагимович в интервью клубному телевидению «МЮ».