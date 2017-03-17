Данильянц: лидер «Ростова» Бердыев сумел подтвердить свой высокий уровень

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц на пресс-конференции после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» назвал Курбана Бердыева лидером ростовской команды. Первый матч противостояния прошёл в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 1:1. В ответной игре в Манчестере ростовчане уступили с минимальным счётом.
«Наша команда провела ещё один исторический матч, в котором сыграла против одного из лучших клубов в мире. Мы были настроены на борьбу до конца, не были статистами. Имели моменты в атаке, сохранили интригу до конца.
Закончили матч в атаке и завершили еврокубковое турне, достойно представив нашу страну и город. Мы благодарны болельщикам за их поддержку. Они были с нами всё время и вели нас по тяжёлому пути.
Есть позитив, что мы достойно выступили, несмотря на наши потери и обстоятельства. Безусловно, там, где тонко, там и рвётся. К сожалению, мы пропустили гол, когда владели мячом, это случилось во время быстрой атаки соперника. Такая же ситуация была, например, в игре с «Баварией». Всегда хочется большего.
Нам было сложно играть на два фронта. Приоритеты были сформированы так, что на первом месте были еврокубки. Мне приятно, что наш лидер Курбан Бердыев сумел подтвердить свой высокий уровень. Он вёл команду вперёд, несмотря на все трудности.
Сейчас нужно будет перестраиваться, переходить с одной орбиты на другую. В воскресенье соперник будет другого порядка, но надеюсь, что у нас хватит сил закончить сезон достойно», — сказал Данильянц.
19 марта «Ростов» ожидает гостевой матч 20-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».