Погба пропустит ближайшие матчи из-за травмы, полученной в игре с «Ростовом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму подколенного сухожилия в начале второго тайма ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0). После матча главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сообщил, что французский футболист будет вынужден пропустить игру с «Мидлсбро» и не сможет помочь сборной Франции в ближайших матчах.
«Не знаю, насколько Погба выбыл из строя, но он не сыграет с „Мидлсбро“ и за сборную», — цитирует тренера официальный сайт «МЮ».
Матч 29-го тура АПЛ «Мидлсбро» – «Манчестер Юнайтед» состоится 19 марта. Сборную Франции 25 марта ожидает гостевой матч отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Люксембурга, а 28 марта французы примут в Париже сборную Испании в товарищеской игре.