Пике: Серхио Рамос прав, наша победа над «ПСЖ» равнозначна выигрышу ЛЧ

Защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал язвительные слова своего коллеги из мадридского «Реала» Серхио Рамоса, касающиеся победы каталонской команды над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре сине-гранатовые проиграли на выезде со счётом 0:4, а во второй победили со счётом 6:1 и вышли в четвертьфинал. Судейство в этой игре вызвало большую полемику, и многие уверены, что испанский гранд завоевал путёвку в следующий раунд лишь с помощью арбитра. Рамос после этого сказал, что «Барселона» одержала во всех смыслах историческую победу.
«Рамос прав, победа над «ПСЖ» равнозначна выигрышу Лиги чемпионов. Возможно, это даже более значительная победа. Как сказал Серхио, это была историческая победа. Полемика на этот счёт меня не беспокоит. Теперь же нам надо выиграть турнир», — цитирует Пике Marca.