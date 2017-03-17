Моуринью: я бы никогда не отпустил из «МЮ» Ди Марию, Уэлбека и Эрнандеса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перечислил трёх экс-игроков «красных дьяволов», с которыми он бы ни за что не расстался. По мнению португальского специалиста, руководству клуба не стоило отпускать полузащитника Анхеля Ди Марию и нападающих Дэнни Уэлбека и Хавьера Эрнандеса.
«Если бы я пришёл в клуб раньше, то ни за что не продал бы трёх игроков. К сожалению, руководство клуба это сделало. Но я никогда не отпустил бы Анхеля Ди Марию, Дэнни Уэлбека и Хавьера Эрнандеса», — приводит слова Моуринью BBC.