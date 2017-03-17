Шаде: в игре с «Атлетико» чуда не произошло, но мы пережили возрождение «Байера»

Президент «Байера» Михаэль Шаде остался очень доволен игрой команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» под руководством нового главного тренера Тайфуна Коркута. Играя на выезде, немецкая команда завершила встречу нулевой ничьей, но распрощалась с турниром, так как в первом матче проиграла (2:4).
«Чуда не произошло, однако мы пережили возрождение «Байера». И мы можем попрощаться с Лигой чемпионов с высоко поднятой головой. Если продолжим показывать такую игру, то уверен, в следующем сезоне вновь будем выступать на международной арене», — цитирует Шаде интернет-портал Goal.