Иньеста мечтает, чтобы Тьяго Алькантара вернулся в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал информацию о том, что хавбек мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара может рассмотреть возможность возвращения в испанский гранд. Иньеста отметил, что был бы очень рад видеть Алькантару в каталонском клубе.
«Тьяго – футболист, выросший и сформировавшийся в «Барселоне». Сейчас он показывает игру самого высокого уровня. Можно сказать, что речь идёт об одном из лучших полузащитников мира в современном футболе. Если бы он перешёл в «Барселону», то это было бы отличной новостью», — приводит слова Иньесты интернет-издание Sport1.
Цвета «Барселоны» Алькантара защищал с 2008 по 2013 год. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2019 года.