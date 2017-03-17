Пике считает, что помощник Луиса Энрике Унсуэ может возглавить «Барселону»

Защитник «Барселоны» Херард Пике считает, что Хуан Карлос Унсуэ, являющийся помощником главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике, может работать у руля команды. Руководство каталонского клуба в данный момент занято поисками нового главного тренера, поскольку действующий рулевой команды Луис Энрике уже объявил о том, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.
«Унсуэ уже много лет в «Барселоне». Он работал не только с Луисом Энрике, но и с Гвардиолой. Конечно, он может быть достойным кандидатом на этот пост», — приводит слова Пике Marca.
Унсуэ возглавлял «Нумансию» в сезоне-2010/11 и сантандерский «Расинг» в 2012 году.