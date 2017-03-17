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«Реал» нацелился на нападающего «Монако» Мбаппе

17 марта 2017, пятница. 08:28. Футбол
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает AS.

Французскому специалисту очень импонирует игра этого 18-летнего футболиста. Мбаппе три года назад уже приезжал в Испанию и был на тренировочной базе «сливочных», где знакомился с клубом. Однако тогда он не остался в испанском гранде. Игрок объяснил это тем, что не хотел в тот момент покидать Францию.

По итогам 30 туров чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 21 матче, став автором 10 голов и 5 результативных передач.
Источник: AS Сообщить об ошибке
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ФК Монако ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе Трансферы
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