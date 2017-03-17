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Вайнцирль: при 0:2 все в «Шальке» верили, что сможем пройти дальше

17 марта 2017, пятница. 09:08. Футбол
Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль прокомментировал ничью в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Боруссией» М (2:2), которая вывела его команду в четвертьфинал. По ходу игры гельзенкирхенцы уступали в счёте 0:2. В первой игре «Шальке» дома сыграл также вничью — 1:1.

«Для нас это был великолепный футбольный вечер. Болельщики увидели классную игру, для нас, тренеров, это тоже был очень эмоциональный матч. В случае с обоими пропущенными голами мы показали себя не лучшим образом. Второй гол перед самым перерывом был настоящим ударом. Ошибки, подобные той, что совершил Эрик Шупо-Мотинг, нельзя допускать. Он и сам это понимает.

Несмотря на такое развитие событий, мы до конца верили, что сможем пройти дальше. Я знал, что всё возможно. К тому же у нас и в первом тайме были голевые моменты. После первого нашего гола стало заметно, что соперник дал слабину. После того как счёт стал 2:2, парни отдали все силы, чтобы сохранить его. Мы показали отличную командную игру. Но времени для празднования нет. В воскресенье нас ждёт следующий сложный матч в Майнце», — цитирует Вайнцирля пресс-служба клуба.
Источник: Официальный сайт ФК "Шальке-04" Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия М Шальке-04 Маркус Вайнцирль
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17 марта 2017, пятница
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