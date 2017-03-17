Ракитич: когда Энрике сказал о своём решении, у нас рты открылись от удивления

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал об эмоциях футболистов команды после того, как они узнали о решении главного тренера Луиса Энрике. Последний объявил, что по окончании текущего сезона покинет каталонский клуб.
«Когда Луис Энрике сказал нам о своём решении, у нас рты открылись от удивления. Мы уважаем его решение, игроки поддерживают тренера на все 100%. Я сам очень уважаю его за то, что мы первыми узнали об этом решении. Во взаимоотношениях тренера с игроками с тех пор ничего не изменилось. Я понимаю, что нелегко быть наставником «Барселоны», — приводит слова Ракитича Cadena Ser.